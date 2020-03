Tartu part viidi keelust hoolimata koos pesaga lillekastist minema

Keskkonnaameti jahinduse ja vee-elustiku büroo juhataja Aimar Rakko ütleb, et kõik asjaolud viitavad, et eesmärk ise polnud teha kurja, vaid viia part varjulisemasse kohta. „Mõnele inimesele ilmselt tundus, et see on liialt avalik koht ja part ei saa seal hakkama ja igaks juhuks tuleks sealt ära toimetada, kuigi part on seal eelneval kolmel aastal toimetanud ja pole probleemi olnud.” Kaasa on viidud nii pesamaterjal kui munad. „Kohapeal pole näha ei munakoori, katkiseid mune ega sulgi – kõik on kenasti kokku korjatud ja kaasa viidud, mis viitab professionaalsele tegutsemisele.”

Samas rõhutab Rakko, et olgu pardiröövija enda kavatsused head või kurjad, oli tegu pahatahtlik igal juhul. „See, mida ta tegi, oli kindlasti halb. Seda ei oodanud part, ühiskond, keskkonnaamet. Kui part tahtis seal olla, siis part oleks pidanud seal olema. Inimene, kes pardi sealt ära viis, tegi seda kindlasti vastu pardi tahtmist vägivaldselt.”

Samuti oli tegu ebaseaduslik, mistap uurib asjaolusid keskkonnainspektsioon.

Suure tõenäosusega tähendab pesa minemaviimine, et pardiema loobub munadest ja pesakond hukkub. "Ta ei hakka uues kohas niimoodi pesitsema. Ta on ühte kohta oma pesa teinud ja kui teda vahepeal häiritakse, siis tõenäoliselt jätab ta pesa maha,” nendib Rakko.

Mitmendat aastat lillekastis



Esmaspäeval andis keskkonnaamet teada, et juba mitmendat aastat pesitseb taas Tartu kesklinna McDonald’si ees lillekastis sinikael-part, kes on alustanud haudumisega. Amet tuletas meelde, et linnule meeldib seal pesitseda ning palus inimestel teda mitte tülitada ega toita.