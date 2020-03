Tartu paneb linna lukku: koolid koduõppele, muuseumid-raamatukogud-allasutused kinni

Samuti suletakse laupäevast, 14. märtsist linna haldusalas olevad muuseumid, huvikoolid, raamatukogu, päevakeskused ja spordibaasid. Esialgsed piirangud kehtivad kuni 30. märtsini.

Tartu linna kriisimeeskonna juht, linnapea Urmas Klaasi sõnul on need otsused väga olulised, et uute juhtumite valguses kaitsta meie inimesi. "Viiruse levik on ettearvamatu ja peame tegema kõik selle tõkestamiseks," lisas Klaas.

Nakkusohu vältimiseks viiakse linna üldhariduskoolid kaheks nädalaks distantsõppele. Koolide ruumid jäävad suletuks kolmandatele osapooltele. Esialgu jäävad tegutsema hariduslike erivajadustega laste koolid (Tartu Herbert Masingu Kool, Tartu Maarja Kool, Tartu Kroonuaia Kool), mille osas linnavalitsus võtab vajadusel vastu eraldi otsuse. Linnavalitsus soovitab ka kõikidel Tartus tegutsevatel erakoolidel minna üle distantsõppele.

Lasteaiad jäävad esialgu tegutsema, kuid linnavalitsus soovitab peredel, kel vähegi võimalik, lapsi lasteaeda mitte tuua.

Tartu linna hallatavates huvikoolides ja noortekeskustes tegevust alates laupäevast, 14. märtsist ei toimu. Linnavalitsus soovitab tungivalt peatada huvitegevus ka eraõiguslikes huviharidust ja huvitegevust pakkuvates koolides ja mittetulundusühingutes.

Laupäevast, 14. märtsist suletakse külastajatele Tartu Oskar Lutsu nimeline Linnaraamatukogu koos harukogudega ning linna halduses olevad muuseumid (Tartu Linnamuuseum koos filiaalidega ja Tartu Mänguasjamuuseum).

Eakate päevakeskused on suletud esmaspäevast, hooldekodudes on juba rakendatud külastuspiirangud.