Tartu paaripanija pahandas mitmeid vastabiellunuid onuheinolike naljadega

Kuigi pulmapäev peaks olema üks rõõmsamaid hetki inimese elus, võivad kogemuse ära rikkuda ametniku kohatud märkused tseremoonia ajal. Just seda on tunnistanud mitmed Tartus perekonnaseisutoimingute peaspetsialisti Peep Puisi tseremooniatel viibinud inimesed.

Eile postitati Facebooki feministlikku Virginia Woolfi gruppi arutelu, kus üks inimene tunnistas Peep Puisi juhitud tseremoonial seksistlikke märkusi pruutpaari suhtes. Sama arutelu all andsid märku sarnastest kogemustest veel mõned inimesed.

Tartu linna perekonnaseisutoimingute juht Siiri Sinijärv sõnas, et see on esimene kord, kui kuuleb ametniku kohta negatiivset tagasisidet. “Inimesed on altimad kaebama, kui kiitma, seega tuleb säärane kriitika üllatusena,” ütles ta. Sinijärv lisas, et tema ja Puis vestlevad kindlasti sel teemal. “Iga konflikti lahendamiseks kõigepealt räägime osapooltega, et asi võimalikult hästi kõigi jaoks lahendada,” selgitas Sinijärv. Kuna Sinijärv viibib praegu puhkusel, õnnestub ametnikuga vestelda vahetult enne jaanipäeva.

Võrdsete võimaluste volinik Liisa Pakosta ütles, et selle juhtumi asjaolusid ta ei tea ja seetõttu ei saa ta Tartus väidetavalt toimunu kohta konkreetseid hinnanguid anda. “Saan anda üldise selgituse, et kõige lihtsamad viisakusreeglid on inimeste hea enesetunde huvides ka seadusesse raiutud,” ütles ta.