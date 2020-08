Tartu ööklubi Shootersi turvamees andis positiivse koroonaproovi

"Saime just hiljuti info, et meie renditud turvafirma Ares Security turvamees, kes oli viimati laupäeval ka meil tööl, on testitud viiruse positiivseks. Hetkel ei ole teada, kus võis nakatumine toimuda, kuid on teada, et laupäeval kandis turvamees näomaski," teatas Shooters oma Facebooki lehel.

"Selle teabe tõttu peame vajalikuks võtta hetkeks aeg maha, selgitada välja kõik asjaolud ja edasise tegevusplaani. Seniks aga jäävad uksed suletuks," kinnitas klubi.

Shootersi näol on tegu neljanda öölokaaliga, kus viibinud inimestel on tuvastatud koroonaviirus. Terviseamet on nakkuskolleteks nimetanud Vabanki ja Naiivi, samuti tuvastati koroonaviirus ühel Mökus viibinud inimesel.

Koroonaviirus SARS-CoV-2 Inimesed, kes kahtlustavad nakatumist koroonaviirusega, peaksid võtma ühendust oma perearstiga, küsima nõu perearsti nõuandeliinilt 1220 (välismaalt +372 634 6630) või koroonaviirusega seotud küsimuste jaoks loodud numbril 1247 või vajadusel kutsuma kiirabi, helistades hädaabinumbril 112 .

(välismaalt +372 634 6630) või koroonaviirusega seotud küsimuste jaoks loodud numbril või vajadusel kutsuma kiirabi, helistades hädaabinumbril . COVID-19 haiguse sümptomid on sarnased gripile. Viiruse levinumad sümptomid on köha , palavik ja hingamisraskused . Parim kaitse nakkushaiguse leviku vastu on käte pesemine ja inimestega kontaktist hoidumine .

, ja . Parim kaitse nakkushaiguse leviku vastu on ja . Vaata koroonaviirusesse nakatunute statistikat Eestis!

Loe lähemalt koroonaviiruse ja kehtivate piirangute kohta valitsuse erileheküljelt kriis.ee!