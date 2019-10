Tartu maantee ehituse eelarves laiutab 23-miljoni euro suurune auk

Kose-Mäo neljarajalise tee esimene osa Koselt-Võõbuni hakkab valmima. Ehituse järgmise etapi Võõbu-Mäo tahab maanteeamet panna hankesse veel selle aasta jooksul ja ehitada valmis 2022. aastaks.

Võõbu-Mäo lõigu eeldatav maksumus on 75 miljonit eurot. Probleem on aga selles, et riigi neljaks aastaks tehtavas eelarvestrateegias on selle jaoks ette nähtud vaid 52 miljonit eurot. Järgmisel aastal saab Kose-Mäo lõik küll peaaegu 16 miljonit, aga see kulub Kose-Võõbu lõigu viimaste arvete maksmiseks.

Rahandusministeeriumi pressiesindaja Ott Heinapuu sõnul on plaan puudujääv summa hankida ELi struktuurivahendite tulemusreservist. Struktuurivahendite tulemusreserv moodustab tema sõnul kuus protsenti Eestile 2014-2020 perioodiks eraldatud Euroopa Liidu struktuurivahendite rakenduskava mahust ehk 210 miljonit eurot.

Selle vahendeid saab kasutada valdkondades, mis on täitnud Euroopa Komisjoniga kokku lepitud tasemetel 2018. aasta lõpuks seatud vahe-eesmärgid. Ühtekuuluvusfondist rahastatava jätkusuutliku transpordi valdkonnast rahastatakse 2014-2020 perioodil muu hulgas maanteede ehitust, sadamate renoveerimist, ühistranspordipeatuste ühendusvõimaluste parandamist ja raudteelõikude rekonstrueerimist.