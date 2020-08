Tartu maakonna kõrtsides keelatakse alates kella 23st alkomüük

Valitsus toetab alkoholimüügi piirangu kehtestamist alates reedest, 7. augustist. Piiranguga peatataks Tartu maakonna toitlustus- ja meelelahutusasutustes alkoholi jaemüük alates kella 23st. Piirangu asjakohasust hinnatakse kahe nädala pärast ning kui piirangut ei pikendata, lõpeb see 31. augusti hilisõhtul.

Millal alkoholi jälle müüma tohib hakata, peab otsustama Politsei- ja piirvalveamet, valitsus võttis seisukoha ainult müügi lõpuaja suhtes.

Peaminister Jüri Ratase sõnul on valitsus juba varem võtnud suuna, et uute haiguskollete tekkimisel tuleks vajaduse korral piirangud kehtestada sihistatult ning võimalikult lokaalselt. "Viimase nädalaga on mitu uut haiguskollet tekkinud Tartus ja Tartumaal, kus on 14 päevaga kinnitatud 41 aktiivset nakkusjuhtu. Pooltes Eesti maakondades ei ole samas ühtki nakatunut. Seetõttu ei pidanud me põhjendatuks kehtestada alkoholimüügi piirangut terves Eestis ning toetasime piirangu kehtestamist üksnes Tartu maakonnas," ütles ta.

Samas toonitas peaminister, et viiruse laiema leviku takistamisel on roll kõigil Eestimaa inimestel. "Lähinädalad on viiruse edasise leviku seisukohalt kriitilised. Palun väldime eriti just lähinädalatel rahvarohkeid ja kinniseid ruume, hoiame teiste inimestega turvalist vahemaad, peseme käsi ja haigestudes jääme koju. Ainult nii on meil võimalik olukord kontrolli alla saada ja jätkata argielu uute suuremate piiranguteta," ütles ta.