Tartu maakohtus arutatakse Martin Halliku seksuaalkuritegude süüdistusi

Prokuratuurist kinnitati, et Hallikule esitati süüdistus kahes episoodis karistusseadustiku paragrahvi järgi, mis käsitleb suguühtele või muule sugulise iseloomuga teole sundimist, kasutades ära kannatanu sõltuvust süüdistatavast (§ 143).

Lõuna ringkonnaprokuratuuri ringkonnaprokuröri Tatjana Tamme sõnul ei avalikusta prokuratuur täpsemat süüdistuse sisu ega teisi kriminaalmenetluse üksikasju. "Martin Hallikule esitati süüdistus sama paragrahvi järgi ja samade episoodide osas, mille järgi talle möödunud aasta 29. novembril ka kahtlustus esitati," ütles ta.

Martin Hallikut kaitseb advokaat Oliver Nääs.

Tartu ülikool vallandas mullu Halliku raamatukogu direktori kohalt päevapealt. Hallik kaebas vallandamise töövaidluskomisjoni, mis leidis, et endisele direktorile tuleks maksta 118 000 eurot hüvitist. Selle otsuse kaebas Tartu ülikool omakorda kohtusse edasi.

Nääs ütles Eesti Ekspressile mai lõpus, et tegemist oli kontoriromantikaga. Halliku väidetav ohver ütles, et temal pole olnud juhiga konsensuslikku intiimsuhet. "Minu jaoks oli ta otsene ülemus ja meil oli töösuhe," sõnas naine.

Liisa Oviir selgitas, et kui vägistamise puhul kannatanu vastanduv tahe murtakse, siis sundimise puhul üks osapool nõustub seksiga, sest teine pool on mõjukas ja tal on reaalselt võimu. See on ülemuse- alluva suhe (aga ka näiteks psühhiaatri-patsiendi, vangi-vangivalvuri, kohtuniku-kohtualuse suhe).