Tartu linnapea peaministrile: riigipiirid tuleb sulgeda. Avatuks jätta üksnes apteegid ja toidupoed

Klaas teatas, et omapoolseid piiranguid on rakendanud ka Tartu linn ja selle kriisimeeskond rakendanud nii enne kui pärast eriolukorra kehtestamist. Need puudutavad linna ametiasutusi ja hallatavate asutuste tegevust. Samuti ka linna äriühinguid ja sihtasutusi.

"Oleme erinevate meetmete rakendamisel lähtunud eesmärgist viia inimeste mittevajalikud otsekontaktid ja mittevajalikud liikumised miinimumini. Nii näiteks on lõpetatud Tartu linnale kuuluva vaba aja ja spordi taristu, sh spordi- ning muude rajatiste ja hoonete kasutusse andmine, suletud on OÜ Tartu Veekeskuse poolt peetav AURA veekeskus," selgitas Klaas Tartu tegevusi.

Senistest piirangutest ei piisa

"Hinnates hetkeolukorda, oleme seisukohal, et juba rakendatud meetmetest koroonaviiruse leviku tõkestamiseks ei piisa. Samuti muutuvad mitmed meie poolt juba rakendatud meetmed kasutuks, sest eraõiguslikus vormis tegutsevad meelelahutuse ja vaba aja tegevusala ettevõtjad ei ole omapoolseid meetmeid rakendanud. Avatud on spordiklubid, treeningsaalid ja ka laste mängumaad. Leiame, et koroonaviiruse leviku tõkestamiseks on ainuõige kehtestada selliste teenuste osutamise osas täiendavad piirangud," teatas Klaas peaministrile.

Kohaliku omavalitsuse üksustel on Klaasi sõnul kehtivate seaduste kohaselt väga piiratud võimalused oma haldusterritooriumil ohtlike nakkushaiguste ennetamiseks ja tõrjumiseks kõigile kohustuslike meetmete rakendamiseks.

"Nakkushaiguste ennetamise ja tõrje seadus võimaldab meil sekkuda vaid terviseameti ettepanekul vältimaks eriti ohtliku nakkushaiguse levikut haiguskoldest väljapoole," teatas Klaas.

Vaid apteegid ja toidukauplused võiksid avatuks jääda