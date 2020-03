Tartu linnapea koroonaviirusest: teeme linlaste turvalisuse tagamiseks koostööd riigiasutustega

Klaas ütles juhtumit kommenteerides, et Tartu linn teeb tartlaste turvalisuse tagamiseks tihedat koostööd sotsiaalministeeriumi ja terviseametiga. "Palume inimestel väga tõsiselt suhtuda terviseameti juhistesse, mis puudutavad nii igapäevaseid hügieeninõudeid kui ka käitumist riskipiirkonnast saabumisel ja haigustunnuste ilmnemisel," sõnas Klaas.

Ta lisas, et linnavalitsus on pidevas kontaktis linna allasutustega, kellele on saadetud ka konkreetsed suunised ja juhised Terviseameti soovituste järgmiseks.

Vastavalt terviseameti soovitusele tuleb kõigil neil, kes saabuvad riskipiirkondadest, jääda kaheks nädalaks koju ning vältida liikumist rahvarohketes kohtades. Haigustunnuste ilmnemisel tuleb telefoni teel konsulteerida oma perearstiga või helistada perearsti nõuandetelefonile 1220.

29. veebruaril lendas Eesti teine koroonaviirusesse nakatunud inimene Bergamost Riiga ja sõitis sealt edasi autoga Eestisse. Nakkus kinnitati tal eile. Terviseameti pressiesindaja Eike Kingsepp kinnitas, et nakatunu on tartlane. Ta lisas, et koroonakahtlusega inimesi on Tartust veelgi, kelle proovide vastused tulevad täna õhtul.

Koroonaviirus COVID-19 Inimesed, kes kahtlustavad nakatumist koroonaviirusega, peaksid võtma ühendust oma perearstiga , küsima nõu perearsti nõuandeliinilt 1220 (välismaalt +372 634 6630) või vajadusel kutsuma kiirabi, helistades hädaabinumbril 112 .

