Tartu linn soovib asendada linnaliinidel ühe sõidu pileti tunnipiletiga

Tartu uus bussiliinivõrk alustab teenindamist 1. juulil 2019. Uue liinivõrgu koostamisel seati üheks eesmärgiks, et igast peatusest saaks maksimaalselt ühe ümberistumisega jõuda kõikidesse sihtkohtadesse. Reisijate parema teenindamise huvides soovib linnavalitsus asendada ühe sõidu piletid tunnipiletitega.

Kui volikogu eelnõu heaks kiidab, asendatakse 1. juulist ühe sõidu pilet (hind 0,83€) tunnipiletiga (hind 0,83€) ning ühe sõidu sooduspilet õpilasele ja üliõpilasele (hind 0,51€) asendatakse soodustunnipiletiga õpilasele ja üliõpilasele (hind 0,51€). Hetkel on tunnipileti hind 0,96€, seega muutub alates 1. juulist tunnipileti hind odavamaks. Päeva jooksul kolme või enama tunnipileti ostmisel asendatakse tunnipiletid päevapiletiga.

Bussijuhilt ostetud ühe sõidu pilet (hind 1,5€) asendatakse bussijuhilt ostetava tunnipiletiga (hind 2€). Kallinemise eesmärk on vähendada bussijuhtide koormust ning lühendada seisakuid peatustes.

Uutesse linnaliinibussidesse tulevad 1. juulist ka uued tuvastid, mis võimaldavad osta pileti ka kontaktivaba pangakaardiga. Kontaktivaba pangakaardiga saab osta ainult täishinnaga tunnipiletit (hind 0,83€), sooduspileteid kontaktivaba pangakaardiga osta ei saa. Uute tuvastite puhul peavad reisijad olema senisest tähelepanelikumad. Nii bussikaart kui ka kontaktivaba pangakaart tuleb rahakotist või käekotist välja võtta, et vältida tahtmatut makset vale kaardiga. Samuti tuleb kaardid asetada tuvastile senisest lähemale, et pileti ostmine või registreerumine õnnestuks. Tegemist on turvalisuse kaalutlustel tehtud muudatusega.