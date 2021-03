Tartu lapsevanemad ei pea piirangute tõttu kuu aega lasteaia kohatasu maksma

Tartu linnavalitsus otsustas, et ei küsi lapsevanematelt lasteaia kohatasu alates 11. märtsist kuni 11. aprillini. Kuu aja möödudes vaadatakse olukord taas üle ja vajadusel pikendatakse maksuvaba perioodi.

Linnapea Urmas Klaas ütles, et koroonaviiruse lai levik on praegu meie kõigi suurim probleem. „Valitsus otsustas riigi vähemalt kuuks ajaks sulgeda ja on muuhulgas tungivalt soovitanud jätta lapsed sellel perioodil koju. Peame tegema kõik endast oleneva, et viiruse levikut pidurdada, sest nakkus levib ka lasteaedades ja -hoidudes,“ selgitas linnapea Klaas.

Ta rõhutas, et valitsuse lasteaedu puudutav tungiv soovitus hakkab tööle vaid siis, kui omavalitsused ei küsi sel perioodil lasteaia kohatasu. „Nii on ka õiglane, sest tavapärase lasteaiateenuse saamine on viiruskriisi tõttu lapsevanemast mitteolenevatel põhjustel piiratud. Koroonaviiruse levik põhjustab paljudele peredele majanduslikku ebakindlust, mistõttu on kohatasu mitteküsimine praeguses olukorras ka perede toimetuleku mõttes vajalik lahendus,” lausus Klaas.

Kohatasu mitteküsimine laieneb nii lasteaias kohal käivatele kui ka vanemate poolt koju jäetud lastele ja kajastub järgmise kuu kohatasu arvel. Kohta kasutanud laste arvetele lisatakse toidukulu.

Tartu linn teeb ka kõikidele Tartu eralasteasutuste pidajatele ettepaneku rakendada nende asutuses käivate Tartu linna laste osas sama põhimõtet nagu linn oma lasteaedade osas otsustas. Linnavalitsus on valmis eralasteaedadele saamata jääva kohatasu kompenseerima linnaeelarvest.

Tartus on loodud võimalus laste ööpäevaringseks hoiuks Maarjamõisa lasteaias, mis asub vahetult elutähtsaid teenuseid pakkuvate asutuste Tartu Ülikooli Kliinikumi ja Lõuna-Eesti prefektuuri läheduses. See aitab tagada vajadusel lasteaia- ja -hoiuteenuse ka nendes peredes, kes on seotud elutähtsate teenuste osutamisega. Lapse öövahetusse toomisest peab teada andma lasteaia õppeala juhatajale Signe Leola-Peemotile numbril 5883 5856.

Linnavalitsuse haridusosakond on lasteaedadega kokku leppinud, et vastavalt vajadusele töötab igas lasteaias vähemalt üks valverühm. Tuttav keskkond ja töötajad on lastele ja vanematele muutunud olukorraga kohanemiseks oluliseks toeks. Lasteaedade direktorid on valmis paindlikult lasteaedade kohapealset tööd ümber korraldama. Samuti on võetud tarvitusele abinõud oma töötajate kaitseks ning riskigruppi kuuluvaid töötajaid on saadetud kaugtööle. Haridusosakond kasutab jagatud digilahendusi, et hoida kõiki asutusi ühtses infoväljas ja jagada häid praktikaid, kuidas praeguses olukorras toime tulla.