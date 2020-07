Tartu koroonapuhanguga on seotud juba üle saja lähikontaktse, neist nakatunuid on vähemalt 15

Rahvastikuregistri andmete järgi laekus 9 positiivset testi tulemust Tartumaale (neist 7 Tartu linna), 2 Harjumaale Tallinnasse ja 2 Ida-Virumaale (1 Narva linna).

Terviseameti pressiesindaja Eike Kingsepp ütles, et suure tõenäosusega saab koroonaisolatsiooni eiranud inimene trahvi. Selle suurus pole veel selge.

Kuna iga nakatunu kohta on 3-10 lähikontaktset inimest, siis on Kingsepa sõnutsi Tartu puhanguga seotud juba üle saja lähikontaktse. Praegu küll keegi Tartu koroonapuhangust haiglaravi pole õnneks veel nõudnud, tegemist on eelkõige noorte inimestega. Küll aga on lähikontaktsete seas igas vanuses inimesi.

4 Tartumaa uue juhtumi puhul on juba tuvastatud seos 18. juulil Vabanki ööklubis toimunud peoga. Üks Tallinna juhtum on seotud perekonna ringis nakatumisega (elukaaslane käis 18.07 Vabanki klubis), teise positiivse sõbrad käisid Narva Vaba Lava e-spordi võistlusel (kuhu viis viiruse isik, kes käis samuti 18.07 Vabanki klubis).

Hetkel on koos Harjumaal asuvate nakatunutega nn Vabanki puhangus 15 inimest, see arv võib veel kasvada. Ida-Viru nakatunute puhul on ühel juhul Valgevenest sisse toodud juhtumiga ning teisel juhu andis inimene esialgse positiivse proovi haiglasse sattudes, kuid kordustestid olid negatiivsed. Ülejäänud nakatunute puhul käib hetkel veel asjaolude täpsustamine.

31. juuli hommikuse seisuga vajab Eestis koroonaviiruse tõttu haiglaravi 4 inimest, juhitaval hingamisel ei ole ühtegi patsienti. Uusi surmajuhtumeid ööpäeva jooksul ei lisandunud. Kokku on Eestis koroonaviirus nõudnud 69 inimese elu.

Tänaseks on haiglates lõpetatud 393 COVID-19 haigusjuhtumit 380 inimesega.

Tänase seisuga on tervenenud 1 930 inimest. Neist 1 462 inimese haigusjuhtum on lõpetatud (75,8%), 468 inimese puhul (24,2%) on positiivsest testist möödunud rohkem kui 28 päeva ja inimene ei viibi haiglaravil, st ootab tervenemise kinnitamist.

Seoses Tartus ja Ida-Virumaal piirkondliku koroonaviiruse levikuga oleme sel nädalal SYNLABi proovivõtjate abil tõstnud nendes piirkondades testimisvõimekust.