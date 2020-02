Tartu koalitsioonilepe on kooskõlastamisel - sotsid saavad endale kõik Keskerakonna positsioonid

SDE Tartu piirkonnajuht Heljo Pikhof ütles Delfile, et sotsid on Reformierakonnaga saavutamas kokkulepet kõikides olulistes punktides. "Nüüd on aeg, kus arutame koalitsioonilepet oma erakondades. Liikmed vaatavad, kas on veel mingeid ettepanekuid või kas inimesed on sellega rahul," ütles Pikhof Delfile.

Pikhof ütles, et kokkuleppe kohaselt saavad sotsid täita linnavalitsuses kaks abilinnapea kohta, mis seni on kuulunud keskerakonnale. Seega vahetavad nad välja kultuuri- ja haridusvaldkonnaga tegelenud Madis Lepajõe ning rahanduse valdkonna abilinnapea Monica Ranna.

Komisjonidest hakkavad sotsid juhtima kultuuri-, haridus-, ja keskkonnakomisjone. Lisaks saavad sotsid endale ka volikogu esimehe koha, mida seni on pidanud keskerakondlane Aadu Must.

Komisjonidest on muudatustena liidetud linnavara- ja rahanduskomisjon, mis hakkab ühendkomisjonina kuuluma Reformierakonnale. Selle asemele loodigi keskkonnakomisjon, mis jääb sotside juhtida.

Kes volikogu ja linnavalitsuse sotsidele kuuluvaid ametikohti täitma hakkavad, selgitatakse Pikhofi sõnul välja reedeks. Kinnitas ta vaid seda, et Pikhof ise abilinnapea kohta ei soovi.

Reformierakonna poole pealt ei ole tõenäoliselt linnavalitsuses muudatusi oodata. Linnapeana jätkab Urmas Klaas, abilinnapeadena Mihkel Lees, Reno Laidre ja Raimond Tamm.

Linnavõimu vangerdus toimub tõenäoliselt 13. veebruari volikogu istungil, kui Reformierakond ja sotsid umbusaldavad Monica Randa. Madis Lepajõe on otsustanud ametist lahkuda tervislikel põhjustel.