Tartu Karlova kool laieneb Salme tänava ajaloolisesse koolihoonesse

Karlova kooli õpilaste hulk kasvab igal aastal, mistõttu on nende mahutamiseks vaja lisaruume. Salme 1a hoone õppetööks kohandamine aitab lahendada Karlova kooli praeguse ruumipuuduse ja võimaldab koolil kasvada nelja paralleeliga põhikooliks.

Tartu innapea Urmas Klaas ütles, et Karlova piirkonna kiire arenguga peab ajaga kaasas käima ka koolivõrk. "Salme 1a on alati olnud piirkonna haridustempel, nüüd saab see jätkata uue ja moodsa õppehoonena, inspireerides tervet kooliperet," lausus Klaas.

Kuni 2021. aasta sügiseni on Salme 1a õppehoone veel Tartu Ülikooli haridusteaduste instituudi kasutuses. Selle kohandamine Karlova kooli tarbeks saab alguse pärast hoone üleandmist, kui hoones alustatakse remonttöödega.

Tööde käigus tehakse korda ja ehitatakse juurde riietus- ja pesu-, klassi- ning tualettruumid. Lisaks vahetatakse õppehoone katus ja küttesüsteem. Tulevikus on plaan korrastada ka olemasolev murukattega spordiplats. Uue hoone kasutuselevõtt aitab lahendada poiste tööõpetuse ruumide puuduse probleemi, mis rajatakse Karlova praegusesse koolimajja. Ligi aasta kestvad remonditööd lähevad linnale maksma umbes miljon eurot, koolihoone ostetakse Tartu Ülikoolilt 630 000 euro eest.

Karlova koolis õpib praegu ligi 700 õpilast ning õppetöö toimub aadressil Lina 2, kus koolipere käsutuses on 33 klassiruumi. Ruumipuuduse leevendamiseks toimub õppetöö erinevatel aegadel või väljaspool koolihoonet. Salme 1a asub praeguse koolihoone vahetus läheduses ning aitab ära mahutada kõik 7.-9. klasside õpilased. Õppetöö algab Salme 1a hoones 2022. aasta sügisel.

Salme 1a ajalooline koolihoone on õppeasutusena kasutusel olnud juba 1938. aastast, mil see kommertsgümnaasiumi ja kaubanduskooli tarbeks ehitati. Läbi aastate on hoones töötanud Tartu Õpetajate Instituut, Tartu Pedagoogiline Kool ja Tartu Õpetajate Seminar.