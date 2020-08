Tartu järgmine koroonakolle on baar Naiiv. Nakatunud on viis peolist

Terviseameti kommunikatsioonijuht Simmo Saar kinnitas Delfile, et Tartus on tuvastatud järgmine arenev koroonakolle. Tegu on ööklubiga Naiiv, kus on koroonaviirus tuvastatud viiel seal viibinud inimesel.

Saare sõnul on hetkeseisuga ööklubi Vabank ja Naiivi baari kollete peale kokku leitud enam kui 160 kontaktset.

Uudis on täiendamisel.