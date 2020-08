Tartu järgmine koroonakolle on baar Naiiv. Nakatunud on viis peolist

Terviseameti kommunikatsioonijuht Simmo Saar kinnitas Delfile, et Tartus on tuvastatud järgmine arenev koroonakolle. Tegu on ööklubiga Naiiv, kus on koroonaviirus tuvastatud viiel seal viibinud inimesel.

Saare sõnul on hetkeseisuga ööklubi Vabank ja Naiivi baari kollete peale kokku leitud enam kui 160 kontaktset.

Naiiv teatas ühismeedias, et nakatunu on eelmisel reedel baari külastanud soomlanna, kes andis eile positiivse koroonaproovi.

"Kuigi haigusnähud tekkisid tal alles hiljem ja meil ei ole põhjust arvata, et keegi oleks Naiivis nakatunud, paneme kõigile südamele olla valvsad ja väiksemagi kahtluse puhul püsida kodus," kirjutas Naiiv. Baar on avatud tavapäraselt.

Uudis on täiendamisel.