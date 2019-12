Tartu ja Haapsalu valiti maailma parima elukeskkonnaga linnade sekka

Tartu sai 75 000 kuni 150 000 elanikuga linnade hulgas esikolmikusse.

"Mis kõige rohkem žüriile silma jäi, on näiteks meie kaasav eelarve, mis on tõesti olnud väga kvaliteetselt juba aastaid läbi viidud. Mida hinnati, on ka see, mida inimesed tegelikult oma elukeskkonnalt ootavad. Toodi välja näiteks ka Annelinna arendamine, Annelinna kergliiklustee korda tegemine, rattaringlus näiteks," selgitas Tartu linnaarhitekt Tõnis Arjus "Aktuaalsele kaamerale".

Haapsalu jäi 20 000 elanikuga linnade kategoorias teiseks. Haapsalu pälvis ka keskkonnasäästlikkuse projekti eriauhinna Haapsalu linnuse uuendamise eest.