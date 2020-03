Tartu alustab terava sotsiaalkampaaniaga: "Mitu elu jääb sinu südametunnistusele?"

Reklaamidel näeb jõulisi sõnumeid, mis annavad inimestele märku, et tegemist on ohtliku haigusega. Sõnumitele nagu "Kelleta sa oled nõus elama?", "Väljas oled sa ohtlik. Mitu elu jääb sinu südametunnistusele?" või "Iga viirusesse surnud inimene oleks tahtnud perega kodus olla. Miks sina ei taha?" lisandub meeldetuletus püsida kodus.

Tartu kriisimeeskonna juhi linnapea Urmas Klaasi sõnul võivad need sõnumid mõjuda šokeerivalt, kuid pidades silmas praegust olukorda on selline lähenemine vajalik. "Me näeme iga päev, kuidas inimesteni ei ole ikka veel jõudnud arusaam, et oma hoolimatu suhtumisega võivad nad ohtu seada kaaslinlaste elu. Soovime oma kampaaniaga sellest ignorantsusest läbi murda," lisas linnapea.

Urmas Klaasi sõnul on kampaania suunatud neile, kes ilma olulise põhjuseta käivad endiselt avalikes kohtades hulgakesi, lähevad kaasa ostupaanikatega ja käituvad vastutustundetult. “Samas teeme sügava kummarduse eesliinil töötavate inimeste ees, kes haiglates, kauplustes, lasteaedades ja mujal meie inimeste eest hoolt kannavad," ütles linnapea.