Tartlane liikus hoolimata koroonaviiruse kahtlusest vabalt ringi

Terviseametile teadaolevalt külastas tartlane 18. juulil ööklubi Vabank ning järgmisel päeval ka Meresuu spaad. Samuti külastas ta erinevaid kaupluseid ning 23. juulil Tartu Lõunakeskuses kell 21.00 algavat kinoseanssi.

Terviseameti Lõuna regionaalosakonna juht Tiia Luhti sõnul on tegu äärmiselt ohtliku käitumisega, mis lisaks enda tervise ohtu seadmisele võib anda hoogu teise laine tekkimisele. „Sellise käitumise tulemusena võib nakkus hakata laialt levima, sellel on aga oma tagajärjed normaalse elu juurde naasmisel,“ ütles Luht, kelle sõnul tuleb mistahes haigusnähtudega püsida kodus ja oma perearstiga ühendust võtta.

„Erinevate suurürituste tulek ja ühiskonna tavapärane funktsioneerimine sõltuvad otseselt meie vastutustundlikkusest. Mida rohkem me seda tõsiasja ignoreerime, seda tõsisem saab olema tagajärg meie kõigi jaoks,“ selgitas Luht.

Tartlane, kes palus anonüümsust, võttis Delfi toimetusega ühendust ning selgitas, et käis nädal tagasi perearsti juures. Perearst oli öelnud, et tõenäoliselt on inimesel angiin. Nädal hiljem polnud sümptomid kadunud ning siis perearsti juures käies saadeti ta koroonaviiruse testile. 23. juuli kinokülastuseks oli tal seega koroonakahtlus, kuid testi tulemus pidi selguma alles hommikul. Tartlane selgitas, et läks kinno, kuna piletid olid ammu ostetud ning ta hoidis teistega vahet.

Siiski on terviseamet korduvalt rõhutatud, et ka koroonaviirusele sarnanevate sümptomite korral tuleb püsida kodus. Inimestel, kellel võis koroonaviirust kandva inimesega kokkupuude olla, tuleb oma tervist jälgida ning haigussümptomite ilmnemisel perearstile helistada.

Eestis on tänase seisuga registreeritud 2028 laboratoorselt kinnitatud COVID-19 haigusjuhtu. Haigestumus 100 000 elaniku kohta on 152,1.

Kokku on testitud 8,5% Eesti elanikest. Positiivsete testide osakaal on 1,8% juhtudest. Suurem positiivsete osakaal on Saaremaal (10,9%), Võrumaal (2,8%) ja Pärnumaal (2,0%).

Terviseamet paneb inimestele südamele, et viiruse leviku vältimiseks tuleb hoolikalt käsi pesta, haigena koju jääda ning võimalusel vahet hoida. Samuti peavad poed hoolitsema, et neil oleks olemas käte desifinteerivad vahendid.