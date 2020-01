Tarmo Tammiste: kõigile Narva kultuuripealinna algatustele on vesi peale tõmmatud

Tema sõnul oli muudatuste tegemiseks Euroopa kultuuripealinnaks

kandideerimine Narva suur šanss, mis väga lihtsalt käest lasti. Tammiste leiab, et kandideerimiseks kulutatud raha visati lihtsalt maha ja linn on kõik suure hooga käima lükatud algatused unarusse jätnud.

"Kui me vaatame järgmise aasta kultuurisündmuste kalendrit, siis seal ei ole mitte ühtegi uut üritust," ütleb Tammiste emotsionaalselt. "Vaba Lava toetust ei saanud, festivalile "Narva Station" on toetus null."

Artikkel on refereeritud Õhtulehest.

Euroopa 2024. aasta kultuuripealinna koha pärast heitles Narva lõpuks Tartuga. Augustis selgus, et valik langes Tartu kasuks. Narva linnapea Aleksei Jevgrafov ütles Delfile siis, et on pettunud. "Narvas oli ootus väga suur, aga see on võistlus. Peame kiitma Tartut: nad on teinud tublit tööd."