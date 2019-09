Tarmo Soomere võimalikust euroraha väärkasutusest: oli ainult aja ja koha küsimus, millal taoline skandaal tekib

Tarmo Soomere ütles, et ERR Novaatorile antud intervjuus Ragnar Nurkse instituudis ilmsiks tulnud OpenGovIntelligence skandaali kommenteerides, et teda hämmastab, et üle kahe nädala kestnud skandaali jooksul ei ole kumbki pool toonud välja, mis tingimusi peaks konkreetse projekti raha kasutamine järgima.

"Soovimata vähimalgi määral kaitsta susserdavaid kolleege, tahaksin ma siiski juhtida tähelepanu sellele, et kui räägime rikkumisest, siis me räägime eeskirjade rikkumisest. Tööajatabelite nõue ei ole üldine, veel vähem üleüldine: mõnes projektis on see kohustuslik, mõnes projektis soovituslik ja mõnes projektis ei ole seda üldse vaja," selgitas Soomere.

Teaduste akadeemia president tõdes, et skandaalil on ka üks hea külg. "See skandaal ei oleks olnud võimalik 3–5 aastat tagasi, kui ühiskonnal oli üsna ükskõik, mida teadlased teevad või kuidas nad täpselt teadusele antud raha kasutavad. Terve teadlaskond kogukonnana on võtnud hoogu, et minna ühiskonna äärealalt, oma elevandiluust tornist, ühiskonna keskele."

Soomere märkis, et kui teadusmaastik on tunnistatud parketikõlbulikuks ühiskonna ülejäänud osade jaoks, siis ei saa teadus jätkata omaette kategooriates ja teistest ühiskonna osadest sõltumatu toimimisega. "Oli ainult aja ja koha küsimus, millal taoline skandaal tekib, ja ühiskonna terav tähelepanu selle vastu, kuidas teadlased oma aega kasutavad, kuidas oma tööd dokumenteerivad ja kuidas oma kasulikkust ühiskonnale selgitavad, jääb ühiskonna terava tähelepanu alla. Nii et seda tüüpi probleemid on tulnud, et jääda," nentis Soomere.