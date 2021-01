Tarmo Soomere: Lutsari ähvardamine on otsene ja teadlik rünnak kogu Eesti riigi vastu

Eile kirjutas Delfi, kuidas koroonaskeptikud on võtnud kasutusele uskumatult küünilised võtted, et riigi teadlasi alandada ning hirmutada.

Nimelt tekkis Facebooki neil päevil video, kuidas maskiprotesti üks korraldajatest, venekeelse maski- ja vaktsiinivastase kogukonna esindaja Andrei Vesterinen helistab COVID-19 tõrje teadusnõukoja juhile, Irja Lutsarile.

Mees viitas videos, et kõne tegemise aeg on õhtul, ammu pärast tööpäeva lõppu. Lutsar võtab kõne vastu ning järgneb umbes 45-minutiline vestlus, mille mees salvestab ja avalikult internetti riputab. Selleks luba ta Lutsarilt ei küsi.

Soomere teatas tänases avalduses, et säärane tegevus näitab, et puusalt tulistatud vihakõnede ajastust liigutakse täpselt sihitud ähvarduskõnede ajajärku.

"Professor Lutsari valimine sihtmärgiks ei ole juhuslik. Targimate ähvardamine on otsene ja teadlik rünnak kogu Eesti riigi vastu. Sest riigi toimimine, nii kriisidega hakkama saamine kui ka edukus ja konkurentsivõime, tugineb järjest enam sellele, kui hästi suudab riik hankida ja rakendada parimat olemasolevat teadmist. Praegusel ajastul on selle teadmise kandjaks riiki nõustavad tippteadlased. Nende tasalülitamine ähvardamise ja mõnitamise kaudu on alatu viis nõrgestada meie riiki," avaldas Soomere.

"Francis Bacon teadis juba nelisada aastat tagasi, et miski ei ole riigile ohtlikum olukorrast, kus kavalad saavad esineda tarkadena. Nüüd näeme, kuidas kavalus on astunud liitu jultumusega. Teadus ja teadlased saavad seda protsessi kirjeldada, aga mitte muuta. Sellise tuleviku poole, mis oleks väärt elamist, liigume vaid siis, kui ühiskond tervikuna jultumust ja alatust ei aktsepteeri," teatas Soomere.

Irja Lutsari vastu suunatud ähvardused on hukka mõistnud nii endine peaminister Jüri Ratas kui ka uus peaminister Kaja Kallas.