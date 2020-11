Tarmo Jüristo lõi abielureferendumi ei-kampaania tegemiseks sihtasutuse Liberaalne Kodanik

"Teatame rõõmuga, et sihtasutus Liberaalne Kodanik on ametlikult sündinud. Sõbrad kutsuvad meid muidugi mitte nii peenelt, vaid ütlevad lihtsalt SALK," on kirjas Jüristo algatuse ühismeedia lehel. "Oleme viimased kolm nädalat lakkamatult toimetanud, et võimalikult kiiresti liikvele saada. Ettevalmistamisel on asjakohased uuringud ja kampaaniategevuste planeerimine on samuti hoogu sisse saamas."

Nende esimene suurem töö on kevadise abieluteemalise rahvahääletuse EI-kampaania, nagu ütles Jüristo novembri alguses, kui teatas plaanist luua uut poliitikategemise organisatsiooni. Tema siht pole aga luua ühe kampaania asutust, vaid laiemalt seista liberaalsete väärtuste eest.

"Loome 2020. aasta jooksul analüüsi- ja sekkumisvõimekuse valitud poliitikavaldkondades. Tahame pakkuda inimestele platvormi, võrgustikku ja tööriistu selleks, et osaleda meie ühiskonna tuleviku kujundamises. Tahame seda teha pühendunult ja professionaalselt, argumenteeritult, faktidele ja uuringutele tuginedes, toetades Eesti kodanikuühiskonda. Tahame pakkuda positiivset tulevikuvaadet, mitte protestiplatvormi. Meie ambitsioon on aidata suunata diskussiooni Eesti jaoks olulistel teemadel. Selleks töötame koos meedia, erakondade, teiste kodanikuühenduste ja võrgustikega," seisab SALK-i kodulehel.

Sihtasutuse Liberaalne Kodanik juhatusse kuulub Jüristo, nõukogusse EELK Risti koguduse õpetaja Annika Laats, Poliitikaguru toimetaja politoloog Tõnis Leht ning vabaühenduste liidus huvikaitsega tegelev Alari Rammo.