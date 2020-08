Tarand kommenteeris EKRE pressiteadet: vastan siseministrile peale ta teksti lugemist

Helme sõnul on väär Tarandi esitatud väide 4. augusti Eesti Ekspressis, nagu oleks ta endise suursaadikuna Moskvas jäänud välisministeeriumi sisekontrollile vahele 500 000 Eesti krooni mittesihipärase kasutusega. Samuti olla tema kinnitusel väär Ilvese väide 5. augusti Eesti Päevalehes, nagu oleks Helmel esinenud rahaasjadega probleeme ja ta kutsuti suursaadiku kohalt Moskvast varem tagasi seoses segadusega rahaasjades.

Helme nõuab Tarandi ja Ilvese esitatud laimavate valeväidete ümberlükkamist kümne päeva jooksul, ebaõigete andmete edasise avaldamise lõpetamist ning mittevaralise kahju hüvitamist summas 50 000 eurot. Hagihoiatuses esitatud nõudmiste mittetäitmise korral pöördub Helme kohtusse, seisis EKRE saadetud pressiteates.

"Juhindudes rahandusminister Martin Helme ukaasist, ma muidugi Delfi portaaliga ei suhtle, sest olen konservatiiv ja pealegi veel rahvuslik. Aga kui peaks tõepoolest tõele vastama, et siseminister on mulle kirja saatnud, siis ma kindlasti vastan talle peale tema teksti lugemist. 30 päeva pärast, nagu ministritele on antud aeg kodanike kirjadele vastamiseks", kommenteeris Tarand Delfile.

Toomas Hendrik Ilvese eest vastas tema nõunik Urve Eslas: "Toomas Hendrik Ilves pöörab sellele probleemile tähelepanu, mida see väärib."