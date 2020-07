Tapa kandis kadunuks jäänud Mikhaili otsingutele oodatakse vabatahtlikke

"Laupäevaks on meil rohkem grupijuhte ja saaksime katta suurema arv sektoreid, milleks kutsume appi kõiki häid inimesi," ütles SA Kadunud tegevjuht Aare Rüütel.

Kogunemine toimub staabis Ridaküla Seltsimajas.

Esimene maastikule minemise aeg on kell 12.00, teine aeg kell 16.00.

Rüütel rõhutas, et oluline on kaasa võtta vahetusjalanõud ja riided, sest maastik on kohati vesine ja vaid osad kraavid on ületatavad. "Abiks on kompass, alla laetud Navicup või muu teekonda salvestav äpp, termosega soe jook. Kerge söögi ja sooja joogi staabis aitab korraldada Kadrina vallavalitsus," rääkis Rüütel.

"Kontrollida tuleb mitmeid ette planeeritud sektoreid, kuni leiame jälje või Mikhailil kaasas olnud eseme. Siis tekib meil suund, kus otsida Mikhaili," sõnas Rüütel.

Lisainfot otsingute kohta saab siit.

Mikhail jäi kadunuks 23. juulil Lääne-Virumaal Kadrina vallas, kui ta metsa läks.

Kodust lahkudes oli Mikhailil seljas hall jope, mille all sinine tunke ja peas võrguga müts.

Politsei palub kõigil, kes on Mikhaili näinud või kel on infot tema võimaliku asukoha kohta, anda sellest teada hädaabinumbril 112.