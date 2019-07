Tantsupidu on meedikute juurde viinud ligi 2000 korral

Majutuskohtades on tegeletud vajadusel päeva jooksul tekkinud vaevuste järelteenindusega. Meditsiiniteenistuse poole on seni paaril juhul pöördutud ka südame rütmihäiretega, mida võib lugeda tõsisemateks juhtumiteks.

"Samas tuleb rõhutada, et sedavõrd suure osalejate hulga puhul tuleb terviserikkeid ikka ette ning need on paraku igapäevaelu osa," tõdes Soolep.

Läbi aegade suurimal tantsupeol astusid muruplatsile 10 500 tantsijat, kes esitavad 28 erinevat tantsu. Peaproovi ajal paistis kõik sujuvat ning publik sai nautida mustrimängu, mida tantsijad vormisid.