Tankimispüstoliga ära sõitnud klient põhjustas Sikupilli tanklas gaasilekke

„Panen südamele, et kütuse tankimine on tegevus, millel tuleb nii enda kui kaasliiklejate ohutuse tagamiseks ikka silm peal hoida,” ütles AS Alexela juhatuse esimees Aivo Adamson ja lisas, et püstol kahjuks ise tagasi tankuri külge ei lähe.

“Sikupilli Alexela gaasitankuri tankimispüstoleid on meil nädala jooksul juba kahel korral paaki unustatud ja minema sõidetud,” lisas Adamson ja pani veelkord südamele tankimistel silm peal hoida ja tankimispüstol tankuri külge tagasi asetada.

Kõikide mootoribensiinide ja gaasitankurite püstolid on Alexelas varustatud spetsiaalsete kaitseklappidega, mis hoiavad ära suuremate õnnetuste ja keskkonnakahjude eest. Lisaks on gaas ohutuse pärast rikastatud lõhnaainetega, et selle ka kõige vähesemal määral õhku paiskumisel oleks gaasilõhna koheselt tunda.

Alexela Sikupilli tanklas põhjustas tankimispüstoliga ära sõitnud klient gaasilekke 2. veebruaril, järgmine samasugune olukord oli samas tanklas kõigest kuus päeva hiljem 8. veebruari pärastlõunal.