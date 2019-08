Tanel Kiik: vanad hoiakud erivajadusega inimeste suhtes on visad püsima

Kiik ütles Delfile, et arutelu erivajadustega inimeste olukorra üle on jõudnud laiema avalikkuseni, kuid debati keskel tuleb mõista, et jutt käib inimestest, mitte ohust või probleemist. "Kahjuks näeme, et vanad hoiakud ja arusaamad erivajadusega inimeste suhtes on visad püsima. See annab meile signaali, et tööd on veel palju teha," tõdes ta.

"Psüühilise erivajadusega inimene on inimene nagu iga teine, ta vajab mõningates toimingutes lihtsalt rohkem tuge. Me ise võime sellesse olukorda sattuda, võivad ka meie lähedased," märkis Kiik. "Erihoolekande kliendid on kellegi pojad ja tütred, vennad ja õed, emad ja isad, kes väärivad mõistmist ning inimlikku suhtumist," lisas ta. Erihoolekande kaasajastamise üks eesmärk on Kiige sõnul anda inimestele võimalus elada oma perede ja kogukonna lähedal. See tähendab, et ka Narva linna planeeritud kodudesse asuvad elama eeskätt Narvast pärit inimesed.

"Vähene teadmine teemast ning tundmatu olukord võivad mõjuda alguses hirmutavalt, kuid riigi- ja omavalitsusjuhtide roll on aidata neid eelarvamusi maandada," toonitas Kiik. Tema sõnul on Eestis üle 1000 psüühilise erivajadusega inimese, kes varem elasid suurtes erihooldekodudes, aga on tänaseks asunud elama väikesesse korterisse või peremajja, leidnud toetava kogukonna, sõbrad ja võimaluse ennast teostada. "See on igale inimesele oluline ning peaks olema iseenesestmõistetav suund, kuhu liikuda."

AS-i Hoolekandeteenused avalike suhete juht Karin Pärgmäe ütles Delfile, et arusaamatus Narva linnas ei ole seni mitte ühtegi ööpäevaringse toega kodu psüühiliste erivajadustega inimestele ja ilmselt selle tõttu ei ole ka selget ettekujutust, mis tüüpi kliendid sinna elama tuleksid.