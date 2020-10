Tanel Kiik: valitsuse töörahule tuleks kasuks see, kui Mart Helme keskenduks enda valdkonna probleemidele

Tanel Kiik pole ise Mart Helmega tema viimasest väljaütlemisest kõnelenud. “Erakonna esimehed omavahel suhtlevad ja kindlasti saab see ebaõnnestunud [Mart Helme] intervjuu olema üks teemasid tuleva nädala koalitsiooninõukogus,” ütles ta.

Kiik märkis, et elus on kõigil asjadel mingid piirid. “Kindlasti ka Eesti poliitikas. Praeguse seisuga on tema väljaütlemise ühemõtteliselt koalitsiooniliikmed hukka mõistnud. Valitsuse töörahule tuleks kasuks see, kui minister keskenduks enda valdkonna probleemidele, mitte ei mõtleks probleeme välja ja asudes neid jõuliselt lahendama,” lisas Kiik.