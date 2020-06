Tanel Kiik: valitsuse eesmärk on hoida uute koroonaviiruste nakatumiste arv suvekuudel alla 25 juhtumi 100 000 elaniku kohta

"Valitsus, terviseamet ja COVID-19 teadusnõukoda jälgivad pidevalt uute nakatumiste trendi ning erinevate leevenduste mõju epidemioloogilisele olukorrale Eestis ja Euroopas. Üksikutest päevadest ja lühiajalistest kõikumistest olulisem on kahe nädala keskmine nakatunute arv," selgitas Kiik. "Meie eesmärk on hoida see suvekuudel alla 25 juhtumi 100 000 elaniku kohta, mis on ka valitsuse poolt kehtestatud lennuliinide piirangute aluseks. Eesti puhul tähendaks see kahe nädala jooksul kokku kuni 325 nakatunut, hetkel on vastav number veidi üle 100, kuid liigub ülespoole," nentis Kiik.

Viimastel nädalatel on lisandunud uusi nakatunuid eeskätt pereringis ning juba teadaolevates kolletes, kuigi on ka teadmata päritoluga juhtumeid. "Terviseamet ja riik tervikuna töötab igapäevaselt nakatunute lähikontaktsete tuvastamise ja isoleerimise nimel, et tõkestada viiruse laiemat levikut,S selgitas Kiik. Tema sõnutsi pole praegu uute piirangute kehtestamine vajalik, kuid valitsus peab jätkuvalt iga leevendust väga põhjalikult kaaluma ning võtma tarvitusele nakatumisohtu maandavaid usaldusmeetmeid.

"Viiruse edasine levik Eestis sõltub väga tugevalt meie kõigi käitumisest ja valikutest. Koroonaviirus SARS-CoV-2 ei ole Eestist ja Euroopast kuskile kadunud ning pandeemia on mitmel pool maailmas kahjuks alles tõusufaasis," lausus minister. "Seega tuleb olla jätkuvalt ettevaatlik, vältida üleliigseid kontakte ning haigussümptomite esinemisel kodus püsida ja telefonitsi või e-kirja teel oma perearstiga ühendust võtta. Sel suvel on mõistlik puhata kodumaal või madalate nakatumise näitajatega lähiriikides," soovitas Kiik.

Inimesed, kes kahtlustavad nakatumist koroonaviirusega, peaksid võtma ühendust oma perearstiga, küsima nõu perearsti nõuandeliinilt 1220 (välismaalt +372 634 6630) või koroonaviirusega seotud küsimuste jaoks loodud numbril 1247 või vajadusel kutsuma kiirabi, helistades hädaabinumbril 112.

