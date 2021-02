Tanel Kiik: Valitsus mõistab olukorra tõsidust ja uued piirangud tehakse teatavaks ülehomme

Kiik rääkis, et teadusnõukoda on valitsuse lauale toonud mõistliku piirangute paketi, et vaadata üle eri valdkondades kehtivad piirangud.

Kiige palve teadusnõukojale oli, et kui rääkida piirangute kehtestamisest, siis haridus ei oleks esimene valdkond, kus suuri piiranguid seada. Teadusnõukoda oligi toonud nii avalike ürituste, meelelahutus-, toitlustus- kui ka haridusvaldkonnaga seotud piirangute ettepanekud valitsuse lauale paketina, mille üle valitsus arutab omakeskis ja koos riigikogu fraktsioonidega.

“Eesmärk on võimalikult paljud lapsed saaksid koolis käia, aga on selge, et teatud nakatumisenäitajate juures ja teatud piirkondades ei pruugi see enam võimalik olla,” sõnas Kiik. Ta märkis ka, et tulemas on ka koolivaheaeg, seega võimalikud piirangud puudutavad märtsi algust.

Terviseministri sõnul arutatakse valitsuses ka eri vanuserühmade kaupa kooliskäimise piiranguid, sest nooremate klasside lastel on keerulisem iseseisvalt õppida kui vanemate klasside või ka kõrgkoolide õpilastel, seega on Kiige arvates mõistlik võimaldada algklasside õpilastel koolis edasi käia.

Kiik tõi välja, et piirkondlikel otsustuskogudel, näiteks omavalitsusutel, on alati võimalus lisapiirangute vajaduse üle otsustada sealsest olukorrast lähtudes.

Koroonaviirus SARS-CoV-2 Inimesed, kes kahtlustavad nakatumist koroonaviirusega, peaksid võtma ühendust oma perearstiga, küsima nõu perearsti nõuandeliinilt 1220 (välismaalt +372 634 6630) või koroonaviirusega seotud küsimuste jaoks loodud numbril 1247 või vajadusel kutsuma kiirabi, helistades hädaabinumbril 112 .

(välismaalt +372 634 6630) või koroonaviirusega seotud küsimuste jaoks loodud numbril või vajadusel kutsuma kiirabi, helistades hädaabinumbril . COVID-19 haiguse sümptomid on sarnased gripile. Viiruse levinumad sümptomid on köha , palavik ja hingamisraskused . Parim kaitse nakkushaiguse leviku vastu on käte pesemine ja inimestega kontaktist hoidumine .

, ja . Parim kaitse nakkushaiguse leviku vastu on ja . Vaata koroonaviirusesse nakatunute statistikat Eestis!

Loe lähemalt koroonaviiruse ja kehtivate piirangute kohta valitsuse erileheküljelt kriis.ee!

Nutitelefoni rakendus HOIA teavitab sind, kui oled olnud lähikontaktis koroonaviiruse kandjaga. Vaata lähemalt!