Tanel Kiik vaktsineerimise väidetavalt aeglasest tempost: seda tehakse mõistlikult ja turvaliselt

Viimase kolme päeva jooksul on Eestis vaktsineeritud 889 inimest. 26. detsembril, kui Eestisse vaktsiin saabus, ütles sotsiaalminister Tanel Kiik, et Eestil on võimekus vaktsineerida nädalas enam kui 4000 inimest.

Reformierakondlane ja riigikogu liikme Hanno Pevkuri hinnangul kulgeb tervishoiutöötajate vaktsineerimine liiga aeglaselt. “"Mina usun, et meedikud oleksid olnud suutelised vaktsineerimise tõesti kiiremini korraldama, et vähemalt nendele ligi 5000 inimesele oleks saanud paari-kolme päevaga vaktsiini ära teha. Sellest on mul raske aru saada, miks vaktsineerimise esimesed päevad on olnud nii aeglased," rääkis Pevkur täna ERR-ile.

Sotsiaalminister Tanel Kiik pidas kriitikat alusetuks ning palus vaktsineerimist mitte politiseerida. “Saan aru murest, et vaktsiinid ei saabu piisavalt kiiresti, aga inimesi vaktsineerivad tervishoiutöötajad ja nad teevad seda mõistlikus ja turvalises tempos,” ütles Kiik pressikonverentsil. “Mul on palve, et me ei läheks vaktsineerimist politiseerima. Eesti praegune immuniseerimise kava, rääkimata COVID-19 plaanis ei ole koostatud ühegi erakonna opolt, ega valitsuse poolt, need on koostatud tervisevaldkonna ekspertide poolt.”

Eesti Perearsti Seltsi juht Le Vallikivi nõustus Tanel Kiigega. “Ma ei saa küll selle protsessi kohta öelda „loid”, mul on väga hea meel, et see on toimunud nii mitmes järgus.”

Vallikivi sõnul on esimesed katsed toonud välja logistilised kitsaskohad, millest suurem osa on tänaseks likvideeritud. “Üksteise vaktsineerimine annab meile hea pinnase riskigrupi vaktsineerimiseks,” ütles ta.