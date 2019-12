Tanel Kiik uuest maksust: meie maksukoormus on teistega võrreldes madal

Tema isiklik eelistus on hoolduskindlustusmaksu loomine. "Hoolduskindlustusmakse oleks üks konkreetne viis tagamaks stabiilne täiendav sissetulekuallikas. See mõnevõrra suurendaks Eesti maksukoormust, aga meie maksukoormus ongi Euroopa Liidu ja OECD mõistes võrdlemisi madal," rääkis Kiik.

Sotsiaalministeerium on välja arvutanud esialgse laekuva maksutulu stsenaariumi, mille aluseks on see, et iga hõivatu maksab kassasse brutopalgalt ühe protsendi. Mida rohkem on tulevikus hõivatuid, seda suurem on hoolduskassasse laekuv maksutulu.

Olukorras, kus riigieelarves napib vahendeid vajalike teenutse tagamiseks, on sihtotstarbelise maksu loomine Kiige sõnul ainuõige lahendus, mis aitaks olukorda parandada. "Ma rõhutan, et see on minu isiklik positsioon, et hoolduskindlustusmaks on kõige mõistlikum asi. Seda võib kirjeldada sotsiaalministri, mitte erakonna ettepanekuna," lisas ta seepeale.

Takistuseks kujunebki koalitsioonileping, milles lubati, et makse ei tõsteta. "Kas ja mis aastal see maks tuleb, peab valitsuses ja hiljem parlamendis arutama," sõnas Kiik ning avaldas lootust, et kõik parlamendierakonnad ja Eesti ühiskonna enamus on tänaseks mõistnud, et tegemist on alarahastatud valdkonnaga ning et see probleem iseenesest ei lahene.

"Juhul kui koalitsioon selles kokku ei lepi , siis minu positsioon sellest ei muutu. See tähendab, et seda mandaati on võimalik hoopis järgmistel parlamendivalimistel taotleda," lisas Kiik. "Kui me võrdleme ennast Euroopaga, siis me panustame SKP-st umbes 0,4% valdkonda, kuhu mitmed riigid panevad 2-3% SKP-st. Panustades kordades vähem, kui näiteks meie Põhjanaabrid, siis ei ole võimalik pakkuda võrreldavat teenust ja kvaliteeti ning sealjuures maksta valdkonnas inimestele väärikat palka."

Laual olevatest võimalustest kõige kehvemaks variandiks peab Kiik seda, et riik võtab oma kanda rohkemate teenuste pakkumise ja rahastamise.

Maksutõus toetust ei leia

Isamaa fraktsiooni esimees ja riigikogu sotsiaalkomisjoni liige Priit Sibul ütles, et maksutõus lähiajal kindlasti läbi ei lähe. "Arusaadav, et sotsiaalminister püüab oma valdkonnas ammu teada probleemidele leida ja seda erinevatel viisidel. Lähiajal pole seda aga maksutõusuga kindlasti võimalik teha. Me oleme ammu kokku leppinud, et makse ei tõsteta," sõnas ta. Koalitsioonileppes on nimelt kirjas, et makse ei tõsteta.