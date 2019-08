Tanel Kiik: Tõnis Mölder väljendas oma tugevat toetust erakorralisele pensionitõusule

Seoses pensioni II samba reformiga on praeguseks puhkenud juba sõnasõda Keskerakonna ja Isamaa vahel. Mida teie kui Keskerakonna üks juhtfiguur ja sotsiaalminister selle kohta ütlete?

Kindlasti mingisugune sõnasõda ei ole hetkel vajalik ja põhjendatud. Tegelikult on nii Keskerakonna, Isamaa kui ka EKRE esindajad selgelt öelnud, et ükski osapool ei sea kahtluse alla koalitsioonilepingus kokku lepitud eesmärke, nendeks on nii teise samba senisest vabatahtlikumaks muutmine kui ka erakorraline pensionitõus. Loomulikult, Keskerakonna vaates on erakorraline pensionitõus väga oluline, kuna see aitab nii tänaseid eakaid kui ka tulevasi eakaid, tõsta nende sissetulekut olukorras, kus ligemale pool eakatest elab kahjuks allpool suhtelise vaesuse piiri.

Tõnis Möldri tänasest teatest võib aru saada, justnagu oleks esitatud ultimaatum, et tuleb nii pensioni teise samba reform kui ka erakorraline pensionitõus või ei tule kumbagi. Kuidas sellest aru saada?

Keskerakond ei suhtle oma koalitsioonipartneritega kindlasti ultimatiivses kõneviisis. Ehk nagu ma varasemalt viitasin, siis kõik kolm koalitsiooni osapoolt on ühel meelel, et erakorraline pensionitõus on oluline, selleks püüame leida katteallikaid juba 2020. aastal sõltuvalt eelarvelistest võimalustest. Juhul, kui teise samba reformi muudatused jõustuvad, siis see sotsiaalmaksu osa, mis seni on suunatud teise sambasse, jääb jätkuvalt pensionisüsteemi. Vastavalt sotsiaalmaksuseadusele on 20 protsenti sotsiaalmaksust pensionikindlustuse osa ja seda saab kasutada justnimelt eakate heaolu tõstmiseks läbi erakorralise pensionitõusu.

Kuidas siis sellest Tõnis Möldri avaldusest täpselt aru saada?