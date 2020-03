Tanel Kiik: terviseamet jälgib 156 inimese tervist koroonaviiruse suhtes

Tänase seisuga on haiguse üksikjuhtumi sissetoomise risk Eestisse väga kõrge, haiguse kohapealse piiratud leviku tõenäosus keskmine kuni kõrge ning haiguse kohapealse laialdase leviku tõenäosus madal.

Sotsiaalminister Tanel Kiik ütles, et praeguses olukorras tehakse kõik, et vältida riigisiseste haiguskollete teket ja piirata viiruse kohapealset levikut.

„Riigi tungiv soovitus inimestele on jätkuvalt mitte reisida riskipiirkondadesse. Kui inimene on riskipiirkonnas käinud või sealt on tulnud tema lähikondlane, tuleb kindlasti jälgida oma tervist. Inimesed, kel on ettevaatusabinõuna palutud jääda koju, ei tohi linnas ringi käia ning koroonaviirusesse nakatanud peavad rangelt jälgima kodust karantiini,“ rõhutas minister Kiik. „Hetkeseisuga on Terviseamet teinud 242 koroonaviiruse testi, millest kümme on olnud positiivsed. Terviseamet jälgib kokku 156 inimest,“ täiendas sotsiaalminister.

Covid-19 levib inimeselt inimesele piisknakkuse kaudu, viiruse inkubatsiooniaeg on umbes 14 päeva, keskeltläbi viis päeva. Sümptomid on sarnased gripi sümptomitele. Viirus võib põhjustada köha, palavikku ja hingamisraskusi. Viirus levib peamiselt lähedasel kontaktil nakkuskahtlase inimesega, kellel on nakkusele iseloomulikud sümptomid, eelkõige köha.

Koroonaviiruse analüüsi saab edukalt teha inimesele, kel on haigussümptomid juba ilmnenud – enne haigusnähtude nagu köha, palavik ja hingamisraskused tekkimist annab analüüs suure tõenäosusega valenegatiivse tulemuse.