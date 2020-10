Tanel Kiik: teen valitsusele ettepaneku isolatsiooniperioodi lühendada

Kiik ütles ERRile, et teeb teisipäeva hommikul toimuval kabinetinõupidamisel ettepaneku kohustusliku isolatsiooniperioodi lühendamiseks. Ta lisas, et esitab valitsusele ka teadusnõukogu ja terviseameti hinnangud.

"Kindlasti on tervisevaldkonna mõttes nakkusohutum lühendada perioodi välismaalt saabumise korral /---/, aga keerulisem on küsimus lähikontaktsete puhul ehk inimestel, kellel see tõenäosus, et nad on nakkuse saanud, on kõrgem," sõnas minister.

Kiik tõi välja, et erinevad Euroopa riigid on sellele küsimusele lähenenud mitut eri moodi. "On riike, kes on mõlemale, nii välismaalt saabujatele kui ka lähikontaktsetele lühendanud isolatsiooni. On riike, kes käsitlevad neid erinevalt." Näiteks Soome terviseameti (THL) teatel lüheneb nii vabatahtlik karantiin kui ka arsti poolt määratud isolatsioon seniselt 14 päevalt kümnele.

Lisaks võib karantiiniperioodi lühendamine Kiige sõnul olla kasuliku mõjuga nii Eesti majandusele kui ka tööturule. Ta selgitas, et kui nakkusohutud inimesed kiiremini tööle lasta, panustab see majanduskasvu.