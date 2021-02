Tanel Kiik Tallinna haigla rahastusest: läheme edasi plaaniga A

Täna ennelõunal avaldas peaminister Kaja Kallas kahtlust, kas Tallinna Haigla rajamine ikka saab Euroopa Komisjioni rahastuse. "Mina isiklikult loomulikult näeksin, et me investeeriksime rohkem inimestesse kui majadesse," ütleb Kallas oma hoiaku. Valitsuse istungil liikus taotlus siiski edasi.

"Tallinna Haigla toetamine 380 miljoni euroga Euroopa Komisjoni poolt sai ka täna valitsuse poolt kinnitatud taaskäivitamise rahastu ühe taotlusena," kinnitas Kiik pärast valitsuse istungit.

"Eesti riik igal juhul töötab selle nimel, et Tallinna haigla projekt saaks vajaliku rahastuse. Me oleme selleks sotsiaalministeeriumi poolt ette valmistanud põhjalikud materjalid, selgitamaks, miks see projekt on oluline kogu tervishoiusüsteemile, tulevasteks kriisideks valmistumiseks ning ka tervishoiu ressursi võimalikult mõistlikule kasutamisele, et ühest küljest parandada arstiabi kättesaadavust, teisest küljest tõsta ka tervishoiutöötajate töötingimusi ja ravikvaliteeti.

Millal võiks selguda, kas haigla projekt saab küsitud 380 miljonit eurot või mitte, pole seni selge. "Iga järgmine kuu toob teatud vaheselgust. Tänagi toimusid kohtumised rahandusministeeriumi esindajate ja Eurooopa Komisjoni vahel," rääkis Kiik. "Pärast valitsuse kinnitatud taaskäivitamise rahastu ettepanekuid saadame me veel lisainfot sotsiaalministeeriumi poolt Euroopa Komisjonile just nimelt põhjendamaks neid kohti, neid küsimusi, mis Euroopa Komisjoni esindajatel tekkisid seoses selle 21. sajandi kõige olulisema projektiga."

Kui ikkagi peaks selguma, et Tallinna haigla ei saa Euroopa Komisjoni taasterahastust raha? Selget plaan B-d riigil praegu ei ole. "Meie selge töösuund ja -eesmärk on, et Tallinna haigla saaks vajaliku rahastuse," ütles Kiik.

"Kui me vaatame Tallinna haigla hoonete paiknevust, ehitusaastat, tänaseid tehnilisi võimalusi, siis on arusaadav, et Eesti pealinna ja laiemalt Eesti elanikkonna parimaks ravimiseks on vajalik siia valdkonda väga olulisi investeeringuid teha. Täna töötame plaan A-ga, aga kui tekib uus olukord, siis loomulikult tuleb taas maha istuda ja vaadata, mis on plaan B." Hetkel tuleb aga nii valitsusel, rahanduministeeriumil kui ka sotsiaalministeeriumil selle eesmärgi nimel, et Euroopa Komisjoni küsimustele vastata ja selgitada, miks Tallinna haigla rajamine on COVID-19 kriisi, tervishoiusüsteemi ja tervishoiu reformimise vaates vältimatult vajalik projekt, ütles Kiik.