Tanel Kiik soovitab ööklubidest hoiduda

Ööklubide lahtioleku piiramise kohta ütles minister, et probleem on laiem ning soovitas kõikidest taolistest kinnistest rahvarohketest kohtadest üldse hoiduda. Kiik märkis, et kui hakata piiranguid taaskehtestama, tuleks seda korraga kehtestada sarnase tegevusvaldkonnaga asutuste puhul, nagu on ööklubid ja baarid.

Ministri sõnul pole epidemioloogiline olukord Eestis nii ränk, et 2+2 reegli taastamine vajalik oleks. Lisaks on selle reegli üle järelevalve teostamine ressursimahukas ja see tekitab küsimuse, kas see on kõige otstarbekam riigiressursi kasutus, ütles Kiik ERR-ile.

Liiga karmide piirangute seadmine keset augusti algust on Kiige arvates liialt ennatlik ja pigem võib see küsimus taas päevakorda tulla, kui nakatumise numbrid kasvavad. Küll aga kinnitas ta, et valitsus arutab Tartu linna ettepanekuid.

COVID-19 teadusnõukoja juht, viroloog Irja Lutsar ütles täna intervjuus Eesti Päevalehele, et ta arutab neljapäeval valitsusega ürituste piiramisega seotud küsimusi ning üleüldist koroonaviiruse olukorda viirusega Eestis ja maailmas ning seda, mis on Eesti pikaaegne plaan. Peaminister Jüri Ratas teatas täna Facebookis, et neljapäeval võib arutelu toon muutuda. „Möödunud reede seisuga oli Eesti nakkuskordaja 2,6, kuu aega tagasi oli see aga 1,0. Eelmise nädala jooksul on haigusjuhtumeid lisandunud 43, nendest koguni 24 Tartumaal. Teistmoodi sunnivad olukorrale vaatama ka siin ja seal avalikult ilmuvad näited selle kohta, et koroonaviirus on eestimaalaste meelest läinud,” kirjutab peaminister sotsiaalmeedias.

