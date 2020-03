Tanel Kiik sõitis koos hädaolukorra juhiga Saaremaale

Eile hilisõhtuse seisuga oli 40 hooldealusega Südamekodus tuvastatud koroonaviirus 24 hooldealusel ning kolmel töötajal.

Ulatusliku leviku ilmnemisel otsustasid tänasele Saaremaa kriisikoosolekule sõita ka sotsiaalminister Kiik kui ka hädaolukorra juhiks määratud Arkadi Popov, kes kohtuvad seal kohaliku kriisistaabiga, Kuressaare haiglaga ja Saaremaa Südamekodu esindajatega, et panna paika edasised tegevused.

"Eesmärk on tagada, et hooldekodud saaksid jätkata oma tööd ning et kõigile hooldatavatele oleks tagatud igakülgne tugi," ütles eile Saaremaa vallavanem Madis Kallas, kes osaleb koosolekul tõenäoliselt videovahendusel, sest ka temal on koroonaviirus tuvastatud.

"Niivõrd suur positiivsete testide hulk on meile halb üllatus, sest enamusel meie maja elanikest ei ole haiguse tunnuseid, välja arvatud kahel elanikul, keda meditsiinipersonal on ka kontrollinud. Teeme aktiivset koostööd terviseameti ja omavalitsusega ning oleme saanud osalt personalilt nõusoleku lausisolatsiooniks," ütles Saaremaa Südamekodu juhataja Piret Pihel eile pressiteate vahendusel.

Kohtumine pidi toimuma päeva esimeses pooles, hetkel pole teada, mis aeg see lõppeda võiks. Teadaolevalt külastavad Kiik ja Popov ka Kuressaare haiglat.

Koroonaviirus COVID-19 Inimesed, kes kahtlustavad nakatumist koroonaviirusega, peaksid võtma ühendust oma perearstiga, küsima nõu perearsti nõuandeliinilt 1220 (välismaalt +372 634 6630) või koroonaviirusega seotud küsimuste jaoks loodud numbril 1247 või vajadusel kutsuma kiirabi, helistades hädaabinumbril 112 .

(välismaalt +372 634 6630) või koroonaviirusega seotud küsimuste jaoks loodud numbril või vajadusel kutsuma kiirabi, helistades hädaabinumbril . Olulised telefoninumbrid: 1247 – Käitumisjuhised eriolukorras toimetulekuks ja koroonaviirusega seotud küsimustes (24h, tasuta) 1220 – Perearsti nõuandetelefon eesti ja vene keeles, pakub meditsiinialaseid nõuandeid ja konsultatsiooni (24h, tasuta) 53 01 9999 – Välisministeeriumi konsulaarinfo, kui oled välismaal hätta jäänud (24h) 112 – Hädaabinumber kiirabi, pääste ja politsei kutsumiseks (24h, tasuta)

COVID-19 sümptomid on sarnased gripi sümptomitele. Viiruse levinumad sümptomid on köha, palavik ja hingamisraskused .

. Parim kaitse nakkushaiguse leviku vastu on käte pesemine ja inimestega kontaktist hoidumine .

ja inimestega . Valitsus kehtestas viiruse kiire leviku tõttu 1. maini eriolukorra. Loe lähemalt, mida see kaasa toob!

Pärast välismaalt naasmist peavad nii Eesti elanikud kui ka välisriigi kodanikud olema kaks nädalat isolatsioonis. Loe lähemalt Välisministeeriumi kodulehelt!

peavad nii Eesti elanikud kui ka välisriigi kodanikud olema kaks nädalat isolatsioonis. Loe lähemalt Välisministeeriumi kodulehelt! Loe lähemalt koroonaviirusest Terviseameti kodulehelt!