Tanel Kiik Saksamaa pealt šnitti võtta ei soovi: eestlased on toiminud siiani vastutustundlikult

Kui Jüri Ratas märkis eile õhtul Aktuaalses Kaameras, et nii igal riigil kui inimesel tasub olla hetkeolukorras pigem "liialt ettevaatlik", kui et hiljem kahetseda, tekib küsimus: kas selle ütluse valguses võidakse ka Eestis sarnaseid meetmeid käiku lasta?

Lühike vastus: veel mitte.

"Ma ütleks, et ideena ja debati mõttes on laual pidevalt olnud nii olemasolevate meetmete täiendamine, nende rangemaks muutmine ja ka uute meetmete rakendamine," märkis sotsiaalminister Tanel Kiik Delfile, ent lisas otsa, et Saksamaa stiilis ranget korda tema sõnul hetkel ellu viia ei soovita. "Arvan, et konkreetne inimeste arvu piiramine seltskonnas on miski, mida igaüks peaks ise rakendama. Praeguses olukorras, kus eriolukord on kehtinud 10 päeva, on näha, et riigiasutused ja inimesed on toiminud vastutustundlikult."

Riiklikku suunist või sundi sääraseks tegutsemiseks Kiige sõnutsi otseselt laual pole, kuna valitsus eeldab, et iga inimene siin riigis suudab iseseisvalt hoolikalt käituda. Sotsiaalminister lisas, et valitsus arutab uusi võimalikke meetmeid igal nädalal mitu korda - praegu on arutlusel näiteks küsimused, mis on seotud kaubanduskeskuste, söögikohtade ja meelelahutusasutustega.

"Hetkel tahaks ütleda, et Eesti inimeste vastutustundlik suhtumine on aidanud kindlasti hoida viiruse levikut madalamana, kui see oleks olnud ilma nende meetmeteta," kiitis Kiik lõpetuseks.

