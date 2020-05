Tanel Kiik: riik saaks kriisiabi pikendada maksimaalselt juulini

Töötukassasse on kuue aastaga kogunenud 850 miljonit eurot, aga see sulab nagu kevadine lumi, vahendab ERR "AK.Nädalat".

Sotsiaalminister Tanel Kiige sõnul on küsimus on selles, kas pikendada toetusmeedet praegustel tingimustel või laiendada seda veelgi enam pihta saanud ettevõtetele. "Näiteks öeldes, et käibe langus peab olema mitte 30 vaid 50 protsenti. Samamoodi on võimalus muuta hüvitatavat mahtu. Praegu on ülempiir 1000 eurot, võime seda allapoole tuua, et meedet saaks kauem rakendada. Lisaks on palju ettepanekuid nii-öelda sektoripõhisele lähenemisele," lausus Kiik.

Teisalt ei tohiks Tanel Kiige sõnul riik ettevõtjatele signaale anda, et näiteks ka veel novembris kaetakse mingeid kulusid.

"Täna selliseid otsuseid tõesti teha ei saa. Eeskätt kui me räägime siin pikendusest, me tõesti räägime siin juunikuust, juulikuust."

