"Riigi siht on see, et ennetada viiruse jõudmist Eestisse. Teha teavitustööd, et inimesed oleksid oma tervise suhtes tähelepanelikud ja tervishoiutöötajatel oleks teada, mida teha inimesega, kellel on koroonaviiruse sümptomid. Samuti on terviseamet andnud lennujaamale ja sadamale juhised, kuidas toimida, kui reisilt saabub inimene, kelle sümptomid võivad viidata koroonaviirusele," ütles Kiik.