Koalitsioonierakonnad esitasid ettepanekud ühise nimekirjana, seega on justkui kõik kolm erakonda selle taga, et abordivastane liikumine Elu Marss saaks 141 000 eurot. See on suurim eraldatud summa tänavusest katuserahast.

“Ma arvan, et tegemist on niivõrd tundliku ja isiklikke valikuid puudutava teemaga, et siin ei peaks riik andma jõulist signaali, et me arutame abortide keelustamist,” ütles sotsiaalminister Tanel Kiik. “Arusaadavalt ei tee ükski pere sellist otsust [aborti - toim] kergekäeliselt, selliste perede ründamine, halvustamine pole väärikas,” lisas minister veel.