Tanel Kiik rahandusministri korraldusest: eriarvamusi ei saa lahendada ühepoolselt ja jõumeetodil

10. juulil pidid kolm võrdse kohtlemise eest seisvat projekti saama selle aasta kolmanda makse, mis aga nüüd rahandusministri korraldusel viibib. Rahandusministeerium leidis, et kõnealuste projektide sisu ei paigutu hasartmängumaksu seaduses esitletud kasutusalade loetelu alla.

Kiige sõnul ei ole maksete peatamiseks õiguslikku alust. "Need on organisatsioonid, mis on saanud rahastust erinevatele projektidele läbi aastate. Nad toimivad usus ja teadmises, et riik on oma tegemistes järjepidev ja peab sõna. Keset eelarveaastat otsustada, et 13st partnerist kolm enam raha ei saa, pole õiguslikult pädev ega väärikas käitumine," ütles minister.

Kiik rõhutas, et debatti selle üle, kas ja kuidas võrdse kohtlemise eest seisvaid ühinguid ja projekte toetada, võib pidada, aga keset aastat ei saa neid ühepoolse aktsiooniga rahast ilma jätta.

"Eriarvamusi ei saa lahendada ühepoolselt ja jõumeetodil. Need asjad tuleb omavahel rahumeelselt läbi rääkida ja mina olen selleks valmidust näidanud," ütles Kiik.

Sotsiaalministeerium koostab parasjagu rahandusministeeriumi korraldusele kirjalikku vastust, mis loodetakse lähipäevil teele läkitada. Kiige sõnul ootab ta, et kõnealused projektid saavad juulikuise ettenähtud makse kätte esimesel võimalusel.