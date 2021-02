Tanel Kiik: Plaanilist ravi tuleb piirata veel enam

Kiik ütles, et vähem ajakriitilisemad raviprotseduuri võivad jääda ootele. Ta lisas, et haiglate vahel tehakse ümberkorraldusi, et ühes haiglas konkreetse osakonna sulgemisel saaksid patsiendid pöörduda teise haiglasse ja vältimatu abita keegi ei jää.

Kiik tõi välja, et paljud haiglad on teinud nii, et ühes osakonnas teenindatakse kahe eriala patsiente, et vabaks jäänud osakond saaks vastu võtta koroonapatsiente.

Kaubanduskeskuste sugemine tuleb Kiige sõnul kõne alla siis, kui ei täideta erinevaid nõudeid: ei kanta maski, poodides on lubatust rohkem inimesi, ei hoita distantsi.