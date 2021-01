Tanel Kiik piirangutest: kahjuks on viiruse levik üle Eesti ühtlaselt kõrge

"Ühtlustasime piiranguid tulenevalt sellest, et viiruse leviku pilt üle Eesti on ühtlustunud. Võib öelda, et see on kahjuks ühtlaselt kõrge ja kuna Harjumaal ja Ida-Virumaal on olukord mõnevõrra paremaks läinud, siis otsustasime, et kehtestame ühetaolised piirangud üle Eesti, nagu ka ka teadusnõukoda soovitas," ütles Kiik Delfile.

Valitsus arutas reegleid ja tingimusi nii teisipäeval kui täna. "Üldjoontes saab öelda, et astusime sama jalga teadusnõukoja ettepanekutega. Siiski näiteks toitlustusasutuste puhul pikendasime lahtiolekuaega kella üheksani õhtul, kuigi teadusnõukoda soovitas, et sulgemisaeg võiks olla kell 19, nagu seni Harjumaal ja Ida-Virumaal oli," sõnas Kiik.

Muus osas olid muudatused tehnilist laadi ja puudutasid ruumide täituvust ja distantsinõudeid.

Homme valmib valitsuse korraldus täpsema seletuskirjaga. Harjumaa ja Ida-Virumaa puhul jõustuvad uued reeglid 1. veebruarist ehk esmaspäevast, mujal maakondades alates 3. veebruarist.

Loe täpsemalt peagi kehtima hakkavatest piirangutest siit.

