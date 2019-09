Tanel Kiik: patsiendikindlustus aitab süüdlase asemel lahendusi leida

Ta selgitas, et kahjud koosnevad varalistest kahjudest, näiteks saamata jäänud tulu, abivahendid ja taastusravi, mida haigekassa ei hüvita, ning mitterahalistest kahjudest ehk valust ja vaevast. "Mittevaralise kahju hüvitis sõltub kahju raskusest ja ka sellel on oma laed. Maksimumsumma on 30 000 eurot, mis inimene sellise kahju korra võib saada," sõnas Paluste.

Eesmärk on ohutum tervishoid

Sotsiaalministeeriumi patsiendiohutuse algatustöörühma liikme, Ida-Tallinna Keskhaigla ravikvaliteedijuhi ja anestesioloogi Vladislav Fedossovi sõnul on õige tee ohutuma tervishoiu poole vigade äratundmine, analüüsimine ja nendest õppimine.

"See tingib vajaduse vigadest alguse saanud patsiendiohutusjuhtumeid registreerida ja analüüsida," ütles Fedossov. "Põhilisteks takistusteks patsiendiohutusjuhtumite registreerimisele ja analüüsile on tervishoiutöötajate hirm kolleegide kriitika või võimaliku karistuse ees. Ainult mittesüüdistava, kolleegidega avameelsele arutelule ja vigadest õppimisele orienteeritud ohutuse kultuuri loomine tervishoiu igal tasandil, ka ühiskonnas tervikuna, saaks olla edukuse võti."

Fedossov lisas, et täna jääb suur osa ohujuhtumitest kahjujuhtumitega võrreldes raporteerimata, kuigi neid juhtub palju enam ja potentsiaal nendest õppida on suur. Ka riigi tasandil kogutakse ohutusjuhtumite kohta statistikat väga piiratult.

Eesti Puuetega Inimeste Koja esindaja Kristi Rekand nentis, et patsiendiohutuse tase on väga erinev, sest praegu on sellega tegelemine iga raviasutuse enda vastutus.

"Patsientide huvides on, et reeglid oleksid oluliselt selgemad ning iga inimene, kes läheb mistahes raviasutusse, võiks olla kindel, et ta ei saa kahjustada. Kahju tekkimisel peaks tal olema võimalus õiglasele hüvitisele, ilma et ta peaks selleks vastanduma haigla või arstiga."

Rekand rõhutas, et ohutu tervishoiuteenus algab heast suhtlusest ja suhtlemisel on alati kaks osapoolt. Seetõttu tuleks patsientidel aktiivselt oma raviprotsessis osaleda ja oma tervise kohta täpset teavet anda.