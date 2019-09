Tanel Kiik: patsiendikindlustus aitab süüdlase asemel lahendusi leida

On valik, kas lähme otsima süüdlast ja arsti kujundlikult öeldes risti lööma või otsime lahendust ehk proovime pakkuda inimesele hüvitist ja parimat võimalikku teenust ning õppida nendest juhtumitest, selgitas Kiik.

Ministri sõnul on patsiendikindlustuse seaduse eelnõu nüüd esialgsel kujul valmis ning ka valitsuses kookõlastusringi läbinud. Aruteludega jätkatakse ja sügise jooksul on siht saada valitsuse toetus, et eelnõu riigikogule üle anda.

"Eesmärk on, et see jõustuks 2021. või 2022. aastaks. Patsiendikindlustus vajab aga süsteemset väljatöötamist ja süsteem tuleb veel luua. Täna me räägime teoreetiliselt, milline see võiks olla," selgitas minister.

Patsiendikindlustuse seaduse eelnõu näeb ette kõigi raviasutuste kohustusliku vastutuskindlustuse, keskse süsteemi loomise, kuhu patsient saab pöörduda ilma raviasutusega vastandumata ning kus juhtumit analüüsivad erapooletud eksperdid. Lisaks peavad kõik raviasutused hakkama patsiendiohutusjuhtumeid registreerima ning luuakse riiklik patsiendiohutuse andmekogu, mis toetab ohujuhtumite analüüsi ja ennetamist.

Raha, mida hakatakse hüvitisteks maksma ja mis kulub ka süsteemi toimimiseks, hakkab kogunema kindlustusmaksete kaudu. Kindlustuseandja hindab iga raviasutuse riske ja määrab selle järgi kindlustusmakse suuruse, selgitas sotsiaalministeeriumi tervishoiuvõrgu juht Heli Paluste.

"Seaduseelnõus on paika pandud maksimumlaed. Ühe patsiendi ühe juhtumi hüvitis ei saa olla rohkem kui 100 000 eurot, et kulusid kontrollida ja et see riigile üle jõu ei käiks," ütles Paluste.