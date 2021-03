Tanel Kiik: millal saab end vaktsineerimisele digiregistreerida, ei ole veel selge

Kiik tõi elutähtsate teenuste osutajatena väla bussijuhid, poemüüjad, energeetikas ja sides töötajad. Millal täpselt selle rühmaga alustatakse, ei ole valitsus Kiige sõnul veel otsustanud.

Digiregistratuuris saab Kiige sõnul tulevikus registreerida vaktsiini saamiseks kindlale ajale. Ta lisas, et see pole sooviavaldamise koht, vaid konkreetse aja valimise võimalus.

Registratuur avatakse esmajoones neile, kelleni on vaktsineerimisõigus jõudnud, selgitas Kiik. Täpset kuupäeva ta veel välja tuua ei osanud, tuues põhjenduseks teadmatust, mis seotud vaktsiinitarnetega.

Kiik rääkis, et Eesti on küsinud Saksamaalt vaktsiinidoose, kuid vastuseks saadi, et see vajab laiemat poliitilist kokkulepet, sest vaktsiinidefitsiit on laialdane.