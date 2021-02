Tanel Kiik: Me ei tohi lasta end vaktsineerimisest uinutada ja piiranguid unustada

Haridustöötajate vaktsineerimine toimub praegu nii, et hommikul helistatakse vaktsiini soovijale ja siis tuleb paari tunni jooksul kohale minna. Kiige sõnul on käimas digiregistratuuri uuendamine, et tulevikus saaksid vaktsiinisoovijad end ise sobivale ajale kirja panna. Lahendus peaks valmima märtsis.

Kiik peab helistamise teel vaktsineerima kutsumist kiireks lahenduseks. Mugavusest olulisemaks peab ta kiirust, mida tema sõnul saab praegu saavutada nimekirjade alusel helistamise teel.

Kiik ütles, et viiruseleviku olukord on tõsine, sestap on täiendavad piirangud vajalikud, kuid eriolukorra kehtestamist ta vajalikuks ei pea.